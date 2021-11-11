На 6% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области

17:39, 11 ноября 2021, ПАИ

С января по октябрь 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 373,3 тысячи тонн различных грузов. Это на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Всего за десять месяцев погружено строительных грузов – 152 тысячи тонн (+22,5 %), лесных грузов – 112 тысяч тонн (-28,7 %), лома черных металлов – 30,8 тысячи тонн (+44,6 %), сборных грузов – 25,5 тысячи тонн (рост более чем в три раза), нефти и нефтепродуктов – 23 тысячи тонн (восьмикратный рост), промышленного сырья и формовочных материалов – 13,8 тысячи тонн (-50,6 %).

В октябре в Псковской области было погружено 32 тысячи тонн грузов. Лидерами по объему погрузки являются лесные и строительные грузы.