Две журналистки районных газет Псковской области вошли в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2021»

17:53, 11 ноября 2021, ПАИ

Две журналистки районных газет Псковской области вошли в шорт-лист XIII Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2021».

В категории «Печать» отмечены работы журналиста «Печорской правды» Лены Мокриковской, в номинации «Территория ЭТНО» - Аси Замараевой из «Псковской провинции». Обе газеты входят в ИД АНО «Медиацентр 60».

В номинации «Печать» на победу претендуют 14 газет и журналов, в том числе районных. Специальная номинация 2021 года «Территория ЭТНО» объединяет материалы об этнобрендировании и туристической привлекательности регионов России. В ней состязаются восемь локальных и этнических СМИ.

Шорт-лист опубликован на странице конкурса. 10 ноября началось народное голосование, по результатам которого определится еще один победитель.

Всего участниками конкурса «СМИротворец-2021» стали 1350 СМИ и блогов, представивших более 14 000 материалов. 29 ноября 2021 года в концертном зале «Арбат-холл» в Москве будут объявлены победители и состоится торжественная церемония награждения.

В 2021 году в зависимости от эпидемиологической обстановки по согласованию с ФАДН России оргкомитет конкурса оставляет за собой право менять формат мероприятия.