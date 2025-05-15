Депутаты Северо-Запада обсуждают культуру и туризм

10:34, 15 мая 2025, ПАИ

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, проходит в Калининграде. На рабочей встрече законодателей регионов СЗФО председательствует вице-спикер Виктор Остренко. В работе комитета также принимает участие депутат Андрей Маковский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Торжественная часть заседания началась с приветствия председателя законодательного Собрания Калининградской области Андрея Кропоткина. «Спасибо, что выбрали наш регион для проведения заседания. Это очень важный комитет, поскольку культура и туризм как для Калининградской области, так и для многих других субъектов Северо-Запада являются основополагающим направлением», – обратился к коллегам спикер законодательного органа.

От имени членов комитета Виктор Остренко поблагодарил калининградцев за тёплый приём и хорошую организацию заседания, а также представил всех участников встречи. Вместе с депутатами в работе парламентского комитета принимают участие руководители исполнительных органов Калининградской области и члены регионального молодёжного парламента.

Повестка заседания включает 15 вопросов. Отдельным блоком будут рассмотрены законодательные инициативы регионов по внесению изменений в федеральное законодательство.

Законопроект, разработанный псковскими депутатами, устраняет правовой пробел в сфере регулирования деятельности экскурсоводов. Дополнительную меру воздействия на собственника, не выполняющего требований к сохранению объекта культурного наследия, содержит проект закона новгородских депутатов. Законодательная инициатива парламентариев Вологодской области предлагает скорректировать требования к «возрасту» памятников для включения их в реестр объектов культурного наследия.

По инициативе Архангельского областного Собрания депутатов члены парламентского комитета обсудят вопросы функционирования музейных фондохранилищ и потребность в строительстве новых помещений для хранения музейных экспонатов. Кроме того, предметом парламентского обсуждения станет целесообразность выделения в отдельную государственную программу объектов культурного наследия, в которых располагаются государственные и муниципальные учреждения, а также другие социально значимые объекты.

Предложение о расширении программы «Земский работник культуры» в отношении молодых специалистов, работающих в сельских населённых пунктах Арктической зоны РФ, будет рассмотрено на комитете по инициативе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.