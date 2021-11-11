Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса
Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В середине весны я прошел вакцинацию «Спутником V», и сейчас, спустя 6 месяцев, решил привиться повторно – однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», – рассказал депутат.
Юрий Сорокин отметил, что ревакцинацию прошёл в прививочном пункте в Ледовом дворце и добавил, что медики работают быстро и чётко. Сама процедура прививки не заняла более 10 минут, а сертификат о вакцинации пришёл на следующий день, добавил депутат.
«Что касается самочувствия, то всё в норме, никаких побочных эффектов не наблюдается. Всем, кто еще раздумывает над необходимостью прививаться, рекомендую позаботиться о своем здоровье и подумать о безопасности для окружающих. Берегите себя», – подчеркнул Сорокин.
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