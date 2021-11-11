Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

4 года тюрьмы получил великолучанин за попытку сбыть наркотики

29-летний житель Великих Лук получил 4 года тюрьмы за хранение и попытку сбыта наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В апреле прошлого года мужчина приобрёл психотропное вещество в крупном размере для личного употребления. Осознав, что объём запрещённого вещества является опасным для личного употребления, он решил сбыть часть наркотиков. Он расфасовал наркотики на индивидуальные дозы, после чего разместил их в «закладки» на территории города. Сразу после этого подсудимый был задержан полицейскими, которые изъяли у него все имеющиеся запрещённые вещества.

Свою вину подсудимый признал полностью. Он был взят под стражу в зале суда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

11 ноября 2021

Съехавшая в реку на автомобиле псковичка отказалась от медосвидетельствования
11 ноября 2021

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пскове

11 ноября 2021

Более 400 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова и Псковского района
11 ноября 2021

Тело мужчины обнаружили возле стадиона «747» в Пскове

10 ноября 2021

Публикуем видео с места спасения женщины, которая вылетела в реку в Пскове

10 ноября 2021

Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове

10 ноября 2021

КАМАЗ совершил наезд на пешехода в Пскове

10 ноября 2021

В Великолукском районе столкнулись легковой автомобиль и манипулятор


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...