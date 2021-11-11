4 года тюрьмы получил великолучанин за попытку сбыть наркотики

18:37, 11 ноября 2021, ПАИ

29-летний житель Великих Лук получил 4 года тюрьмы за хранение и попытку сбыта наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В апреле прошлого года мужчина приобрёл психотропное вещество в крупном размере для личного употребления. Осознав, что объём запрещённого вещества является опасным для личного употребления, он решил сбыть часть наркотиков. Он расфасовал наркотики на индивидуальные дозы, после чего разместил их в «закладки» на территории города. Сразу после этого подсудимый был задержан полицейскими, которые изъяли у него все имеющиеся запрещённые вещества.

Свою вину подсудимый признал полностью. Он был взят под стражу в зале суда.