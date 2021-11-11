4 года тюрьмы получил великолучанин за попытку сбыть наркотики
29-летний житель Великих Лук получил 4 года тюрьмы за хранение и попытку сбыта наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
В апреле прошлого года мужчина приобрёл психотропное вещество в крупном размере для личного употребления. Осознав, что объём запрещённого вещества является опасным для личного употребления, он решил сбыть часть наркотиков. Он расфасовал наркотики на индивидуальные дозы, после чего разместил их в «закладки» на территории города. Сразу после этого подсудимый был задержан полицейскими, которые изъяли у него все имеющиеся запрещённые вещества.
Свою вину подсудимый признал полностью. Он был взят под стражу в зале суда.
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