Псковский госархив опубликовал судебный документ XX века по делу об ограблении китайца

21:06, 11 ноября 2021, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал судебные документы 1917 года.

Первый документ мая 1917 года содержит сведения о направлении и.о. судебного следователя Великолукского окружного суда начальнику Великолукской уездной милиции вещественных доказательств по делу об ограблении китайца Янь-Изнопь-Мишь. (Ф. 614. Оп.1. Д. 9. Л.96, 101).

Из материалов дела следует, что у пострадавшего забрали узел с вещами и «железный аршин» – это своего рода линейка, которой пользовались портные. Узел вернули, а вот аршин оставили в качестве вещественного доказательства.

Ещё один документ мая 1917 года – о направлении и.о. судебного следователя Великолукскоо окружного суда начальнику Великолуцкой уездной милиции вещественных доказательств по делу о покушении на убийство. (Ф.614. Оп. 1. Д. 9. Л. 88.) В документах упоминается крестьянка Невельского уезда Чупровской волости деревни Земцово Феодосия Ипатовна Барбосова. К материалам дела в качестве вещественного доказательства было приобщено двуствольное ружье.