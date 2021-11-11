Псковский госархив опубликовал судебный документ XX века по делу об ограблении китайца
Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал судебные документы 1917 года.
Первый документ мая 1917 года содержит сведения о направлении и.о. судебного следователя Великолукского окружного суда начальнику Великолукской уездной милиции вещественных доказательств по делу об ограблении китайца Янь-Изнопь-Мишь. (Ф. 614. Оп.1. Д. 9. Л.96, 101).
Из материалов дела следует, что у пострадавшего забрали узел с вещами и «железный аршин» – это своего рода линейка, которой пользовались портные. Узел вернули, а вот аршин оставили в качестве вещественного доказательства.
Ещё один документ мая 1917 года – о направлении и.о. судебного следователя Великолукскоо окружного суда начальнику Великолуцкой уездной милиции вещественных доказательств по делу о покушении на убийство. (Ф.614. Оп. 1. Д. 9. Л. 88.) В документах упоминается крестьянка Невельского уезда Чупровской волости деревни Земцово Феодосия Ипатовна Барбосова. К материалам дела в качестве вещественного доказательства было приобщено двуствольное ружье.
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