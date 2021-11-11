Прокуратура обязала снести забор, преграждающий доступ к реке в Великих Луках
По иску специализированного прокурора граждане обязаны освободить береговую полосу водного объекта от ограждения в Великих Луках, сообщили Псковскому агенству информации в областной прокуратуре.
Великолучане незаконно возвели забор длиной более 30 метров в береговой полосе реки Лазавица, что нарушало права местных жителей на свободный доступ к водному объекту.
Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании граждан освободить береговую полосу реки путем сноса забора.
Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск, решение вступило в законную силу.
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