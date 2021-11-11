Прокуратура обязала снести забор, преграждающий доступ к реке в Великих Луках

22:01, 11 ноября 2021, ПАИ

По иску специализированного прокурора граждане обязаны освободить береговую полосу водного объекта от ограждения в Великих Луках, сообщили Псковскому агенству информации в областной прокуратуре.

Великолучане незаконно возвели забор длиной более 30 метров в береговой полосе реки Лазавица, что нарушало права местных жителей на свободный доступ к водному объекту.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании граждан освободить береговую полосу реки путем сноса забора.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск, решение вступило в законную силу.