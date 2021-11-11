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Общество

Приём граждан проведёт прокурор Псковской области в Пушкиногорском районе

Прокурор Псковской области Иван Грибов проведёт приём граждан в Пушкиногорском районе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приём состоится 17 ноября в 10:00 в здании прокуратуры района по адресу: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 40а.

Для встречи с прокурором необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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