Сборная России победила киприотов в матче отбора чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной России разгромили команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, пишет РИА Новости.
Встреча команд завершилась со счётом 6:0. Дублем отметился Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.
В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российская сборная сыграет с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.
После девяти матчей сборная России лидирует в группе (22 очка), опережая сборную Хорватии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Что сопровождает ваше утро перед работой?
11 ноября 2021
Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать