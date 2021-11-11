Сборная России победила киприотов в матче отбора чемпионата мира по футболу

23:00, 11 ноября 2021, ПАИ

Футболисты сборной России разгромили команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, пишет РИА Новости.

Встреча команд завершилась со счётом 6:0. Дублем отметился Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российская сборная сыграет с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После девяти матчей сборная России лидирует в группе (22 очка), опережая сборную Хорватии.