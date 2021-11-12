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Синичкин день: что можно и нельзя делать 12 ноября

12 ноября отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в III веке в Каппадокии. Об этом сообщает calend.ru.

Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей и воспитывались в христианской вере. Брат и сестра рано осиротели и решили раздать свое наследство бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар исцелять больных молитвой. Жители города избрали святого своим епископом. При императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, и Зиновия вызвали на допрос, но несмотря на угрозы и пытки он не отрекся от своей веры. Об этом узнала сестра мученика, она пришла на судилище и призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Правитель стал убеждать девушку, что ей нужно поклониться идолам, но она отказалась. Тогда император приказал убить брата и сестру.

На Руси в этот день отмечали праздник рыбаков и охотников. Последние, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Следовало добыть хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота весь год могла быть неудачной. Рыбаки на Зиновия праздновали так: если сети приходили полными, улов непременно готовили на берегу реки.

Также этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все зимующие птицы: синицы, снегири, свиристели. Дети начинали мастерить со взрослыми и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

По поведению синиц можно было судить о погоде: целые стаи возле дома предвещали скорые холода. Если синица свистела, это обещало ясный день, если пищала — ночной мороз.

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