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Общество

Марамохинский камень-следовик привели в порядок в Пушкинском заповеднике

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» привели в порядок после зимнего сезона знаменитый Марамохинский камень, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Михайловское"

Этот привезённый на территорию Пушкинского заповедника из деревни Марамохи Велейского района камень-следовик по периметру верхней площадки превышает 12 метров, а высота его — без малого полтора метра. Камень всегда привлекает внимание гостей музея, а его происхождение и назначение до сих пор вызывают споры у исследователей, рассказали в «Михайловском». Для лучшего обзора этой исторической достопримечательности сотрудники службы музейных территорий Пушкинского заповедника вырубили самосевный кустарник со стороны автомобильной дороги, а сам камень очистили от биозагрязнений.

Кроме того, музейщики собрали и вывезли бытовой мусор из бывшей усадьбы «Дериглазово», некогда принадлежащей Шелгуновым и Сумароцким, и от дорог, ведущих от Воронича и урочища Дериглазово к музейной автостоянке близ воспетых Пушкиным трёх сосен.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели работы по благоустройству на гражданском кладбище в деревне Воронич, где упокоено несколько родственников и знакомых Александра Пушкина.

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