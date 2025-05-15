Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада

12:33, 15 мая 2025, ПАИ

Изменить возраст зданий-памятников для включения в государственный реестр объектов культурного наследия предложили депутаты Северо-Запада – законодательную инициативу обсуждали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект федерального закона, увеличивающий срок с даты создания объекта для его внесения в реестр, разработали парламентарии Вологодской области. Сейчас для возможности получения охранного статуса необходимо минимум 40 лет. На практике это означает, что объектом культурного наследия могут быть признаны все памятники, созданные ранее 1985 года. Для исключения случаев необоснованного включения в реестр объектов, не обладающих исторической ценностью, их возраст предлагается увеличить до 60 лет.

«Есть и исключения, предусмотренные федеральным законодательством. Это мемориальные квартиры и дома, в которых проживают выдающиеся личности. Если сроки будут увеличены, перечень этих исключений может быть дополнен», – уточнила разработчик законопроекта, вологодский депутат Антонина Фёдорова.

Ещё одну новую правовую норму, связанную с реестром объектов культурного наследия, предложили новгородцы. Речь идёт об усовершенствовании порядка принятия решений об исключении из реестра объектов культурного наследия регионального и местного значения в случае их полной физической утраты или утраты историко-культурной ценности. Эти полномочия предлагается передать с федерального уровня на уровень субъектов РФ.

Сама процедура остаётся прежней – исключение из реестра может быть осуществлено только при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы. Кроме того, федеральное законодательство дополняется нормой, позволяющей безвозмездно изъять объект по решению суда в случае, если собственник в течение десяти и более лет не предпринимает мер по сохранению объекта культурного наследия, либо его действия или бездействие приводит к ухудшению состояния памятника.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму единодушно поддержали оба законопроекта. Коллегиальное решение всех законодательных органов Северо-Запада по этим вопросам будет принято делегатами конференции ПАСЗР в июне в Архангельске.