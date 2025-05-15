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Погода в Псковской области пока не улучшится – синоптики

Погода в Псковской области пока не улучшится. 16 мая в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Погода в Псковской области пока не улучшится. 16 мая в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днём +10...+15 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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