Погода в Псковской области пока не улучшится – синоптики

11:38, 15 мая 2025, ПАИ

Погода в Псковской области пока не улучшится. 16 мая в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погода в Псковской области пока не улучшится. 16 мая в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днём +10...+15 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.