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Общество

В Минтруде пообещали, что в 2026 году с распределением выходных и праздников «всё будет хорошо»

Глава Минтруда РФ Антон Котяков пообещал, что в 2026 году с распределением выходных и праздников «всё будет хорошо». Его цитирует РИА Новости.

Фото: ПАИ

В 2025 году, согласно производственному календарю, получилось 247 рабочих дней и 118 нерабочих, 14 из них — праздничные.

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», — отметил министр, комментируя производственный календарь на 2026 год, который сейчас обсуждают в ведомстве.

Добавим, что список нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом России в 112-й статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нем есть День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

Новогодние каникулы в этом году продлились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Нерабочими днями были 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также выходными будут дни с 12 по 15 июня — в честь Дня России, 2—4 ноября, когда страна отметит День народного единства.

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