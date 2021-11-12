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Общество

293 новых случая коронавируса выявили в Псковской области

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 61 513 случаев коронавируса, из них 293 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период от коронавируса в Псковской области вылечились 52 888 человек, за сутки выписались по выздоровлении 196 пациентов. Болезнь унесла жизни 968 жителей региона. В области сделали 628 815 тестов на коронавирус, в том числе 2 562 — за сутки.

Михаил Ведерников отметил, что эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции на её улучшение еще нет. Поэтому, по словам главы региона, сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья.

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293 новых случая коронавируса выявили в Псковской области

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