Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

09:03, 12 ноября 2021, ПАИ

Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса. За весь период в регионе выздоровело 52 888 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 61 513 случаев коронавируса, из них 293 — за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни 968 жителей региона.

В Псковской области сделали 628 815 тестов на коронавирус, в том числе 2 562 — за сутки.