Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса. За весь период в регионе выздоровело 52 888 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
С начала пандемии в Псковской области подтвердились 61 513 случаев коронавируса, из них 293 — за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни 968 жителей региона.
В Псковской области сделали 628 815 тестов на коронавирус, в том числе 2 562 — за сутки.
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