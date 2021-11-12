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Общество

Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

Еще 196 жителей Псковской области вылечились от коронавируса. За весь период в регионе выздоровело 52 888 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 61 513 случаев коронавируса, из них 293 — за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни 968 жителей региона.

В Псковской области сделали 628 815 тестов на коронавирус, в том числе 2 562 — за сутки.

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