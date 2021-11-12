Псковский губернатор: QR-коды останутся надолго

08:33, 12 ноября 2021, ПАИ

Очевидно, что QR-коды останутся надолго, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, чтобы не ограничивать себя дополнительно в социальной активности, каждому необходимо вакцинироваться.

На данный момент в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 222 895 человек (за сутки — 1726), вторым — 207 433 (1588 — за сутки). 15 987 жителей Псковской области прошли ревакцинацию, из них 321 — за минувшие сутки. Использовано 84,1% поступившей в регион вакцины.