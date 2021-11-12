День без осадков ждет псковичей 12 ноября

09:13, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в Пскове будет день без существенных осадков. Температура днем составит от +5 до +7 градусов, ночью — от +1 до +3, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Великих Луках днем пройдет небольшой дождь, ночью существенных осадков не ожидается. Дневные температуры прогнозируются в пределах +4...+6 градусов, ночью похолодает до +0...+2.

В целом по области ожидается облачная погода. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от +3 до +8 градусов, ночью — от -1 до +3.