На Псковском озере задержали браконьеров с крупной партией рыбы

09:24, 12 ноября 2021, ПАИ

На Псковском озере задержали браконьеров с сетями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Факты нарушения Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна выявили сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области вблизи деревни Липно 29 октября. Граждане ловили рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями – ставной лесковой сетью с применением плавсредства.

В момент обнаружения незаконный улов составил 750 окуней и другой озерной рыбы. Водным биоресурсам был нанесен ущерб в размере более 415 000 рублей.

В отношении нарушителей составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. 12 ставных лесковых сетей, рыбу и маломерное судно с подвесным лодочным мотором изъяли. Следственные органы возбудили по данному факту дело по статье 256 УК РФ.