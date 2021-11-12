Глава Великих Лук Николай Козловский празднует 68-летие

09:31, 12 ноября 2021, ПАИ

Николай Козловский родился 12 ноября 1953 года в деревне Шарапово Куньинского района. Свою трудовую деятельность начал на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры в 1971 году.

После службы в армии с 1974 по 2007 год работал на различных должностях в ЗАО «ВЗВА» (ЗАО «ЗЭТО»). С марта 2007 года по май 2009 – являлся председателем Великолукской городской Думы. С мая 2009 года занимал пост главы администрации города. В марте 2012 года был избран главой Великих Лук.

За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу в 2009 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.