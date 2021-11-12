День специалиста по безопасности отмечается 12 ноября

09:31, 12 ноября 2021, ПАИ

День специалиста по безопасности отмечается в России 12 ноября, пишет calend.ru. Инициатором праздника стал крупнейший интернет-портал по безопасности Sec.Ru в 2005 году.

Данная профессия является одной из самых древних. Она появилась в античные времена. Одними из самых первых «секьюрити» стали люди, которые пробовали пищу и напитки перед тем, как к трапезе приступит господин. Также следует вспомнить «сотрудников» персональной охраны, которая всегда существовала у правителя (стража, дружина). Эти люди должны были защищать своего господина от любых видов посягательств на его личность.

В истории Советской России функционировал комитет государственной безопасности (КГБ), созданный в марте 1954 года.

В этот день принимают поздравления секьюрити, главная задача которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.