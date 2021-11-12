Жительницу Дно будут судить за убийство знакомого

12:57, 12 ноября 2021, ПАИ

Следственный комитет России по Псковской области завершил расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ в отношении жительницы Дно, которая подозревается в убийстве знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 24 августа 2021 года женщина, выпивая со своим товарищем, усомнилась, что он вернул ей сдачу из магазина. Она схватила нож и ударила его в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствие собрало все доказательства совершенного преступления и направило дело в суд для рассмотрения.