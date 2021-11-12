Более 252 млн человек в мире заразились COVID-19

09:37, 12 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировано 252 676 206 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 096 433 человека. Количество выздоровевших – 228 616 370.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 693 516. В этой стране от коронавируса умерло 780 775 человек, выздоровело – 37 729 489.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 952 472 человека, 7 687 317 пациентов выздоровело, 251 691 – умер.