Более 252 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировано 252 676 206 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 096 433 человека. Количество выздоровевших – 228 616 370.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 693 516. В этой стране от коронавируса умерло 780 775 человек, выздоровело – 37 729 489.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 952 472 человека, 7 687 317 пациентов выздоровело, 251 691 – умер.
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