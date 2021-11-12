Псковичам разъяснили, в каких случаях собственник может лишиться квартиры

09:54, 12 ноября 2021, ПАИ

В законодательстве России существует несколько причин для изъятия квартиры у собственника. Среди них – долги по ипотеке, потребительским кредитам, неоплаченные жилищно-коммунальные услуги, незаконная перепланировка, ненадлежащее содержание имущества и шум, который может мешать соседям, или банкротство. Однако наличие даже одного из перечисленных нарушений не всегда может стать поводом для изъятия недвижимости, сообщили Псковскому агентству информации в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Согласно закону «Об ипотеке», обращение взыскания не допускается, если нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Закон устанавливает презумпцию незначительности ипотечного долга.

«На единственное жильё, которое не находится в ипотеке, не может быть обращено взыскание, так как речь идёт об исполнительном иммунитете в силу закона. Поэтому даже в случае признания гражданина банкротом его единственная квартира не может быть включена в состав конкурсной массы и продана с торгов. Однако если кредиторы расценят жилье роскошным, то квартиру включат в конкурсную массу и реализуют на торгах, а должника и членов его семьи обеспечат другим жильем», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Согласно российскому законодательству, жилые помещения запрещено использовать не по назначению, например, для размещения промышленных производств, гостиниц. Кроме того, собственник обязан соблюдать пожарные, санитарно-гигиенические, экологические и другие нормы и правила. В случае нарушения собственником квартиры требований законодательства и создания угрозы жизни, здоровью и имуществу окружающих уполномоченный орган обяжет устранить нарушения. Если выявленные нарушения не будут своевременно устранены, только тогда собственник будет лишён жилья в судебном порядке по иску органа местного самоуправления. Жильё выставят на торги, а полученные средства вернут нарушителю за вычетом расходов на устранение последствий его противоправных действий.

Кроме того, квартира может быть истребована у собственника при предъявлении к нему требований со стороны лица, ранее являвшегося собственником данной квартиры, в случае, когда помещение выбыло из его владения помимо его воли, например, в результате мошеннических действий или в случае признания бывшего собственника недееспособным.

С 2020 года в России вступил в силу закон, который исключает возможность истребования у добросовестных приобретателей жилья со стороны органов публичной власти в случае, если покупатели полагались на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно закону, механизм правовой защиты распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые получили жилое помещение безвозмездно, например в порядке дарения или наследования.

Также изъятие квартиры возможно в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

При этом подчёркивается, что лишить человека квартиры возможно только по решению суда, вступившего в законную силу.

Чтобы не стать жертвой цифрового мошенничества, каждый владелец квартиры может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

При подаче такого заявления государственный регистратор внесёт соответствующую запись. Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости. Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.