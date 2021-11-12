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Подведены итоги личного первенства Псковской области по шахматам среди юниоров

7 ноября в Пскове в Ледовом дворце подвели итоги личного первенства Псковской области по шахматам среди юниоров, являвшегося отборочным этапом к первенству СЗФО 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования начались еще 28 октября, когда на старт вышли самые юные участники: 13 человек приняли участие в первенстве среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 год и моложе) — итоги первенства подвели ранее. А с 4 по 7 ноября в борьбу вступили более старшие категории — до 11 (2012-2013), до 13 (2010-2011), до 15 (2008-2009), до 17 и до 19 лет (эти группы были объединены: итоговая «возрастная вилка» — 2004-2007 годы).

Всего в турнирах первенства приняли участие более 80 человек, представляющих Псков, Великие Луки, Псковский, Стругокрасненский, Плюсский и Пыталовский районы. Среди участников были как испытанные бойцы, уже побеждавшие на соревнованиях областного и даже окружного уровня, так и дебютанты, впервые отобравшиеся через первенства муниципальных образований.

В частности, итоги первенства до 9 лет (13 участников) подвели еще 31 октября: победителем турнира стал Савелий Козлов (Псков), лучшей среди девочек — Мария Солдатова (Псков), ей же вручили серебряную награду в общем зачете. Лучшим районным шахматистом и бронзовым медалистом в общем зачете стал Максим Носиков (Псковский район). Дополнительно были награждены Алена Барканова и Ксения Васильева (обе представляют Псков) за второе и третье места среди девочек соответственно. Лучшей районной шахматисткой стала Елизавета Цвигайло. Соревновались ребята в классику — время на партию каждому игроку составляло 60 минут с добавлением 10 секунд после каждого сделанного хода.

Президент Федерации шахмат региона Дмитрий Шахов отметил, что более серьезные временные затраты ожидали ребят постарше — 90 минут с добавлением 30 секунд после каждого сделанного хода. В трех турнирах из четырех первое место делили несколько ребят, и лишь дополнительные показатели выстраивали их в турнирной таблице.

В частности, в первенстве до 17-19 лет (12 участников) долгое время лидировал, занимая первое место, представитель Пыталово Кирилл Байбарацкий, но после встречи в пятом туре с Кириллом Титовым (Великие Луки), отстававшим к тому времени на одно очко, в которой Кирилл проиграл, «в таблице воцарилось двоевластие». Оба шахматиста закончили турнир с результатом 6 очков из 7, но личная встреча была в пользу великолучанина. Кирилл к обычной серебряной медали добавил грамоту за лучшее выступление среди районных шахматистов. Третьим в данной возрастной группе стал еще один представитель Великих Лук Илья Можаров. Четыре очка, как и Илья, набрали псковичи Родион Карпов, Дарья Кульнева и Егор Кудрявцев, а также представитель Псковского района Александр Николаев. Дарья Кульнева стала победительницей в зачете среди девушек до 19 лет. Титов, Байбарацкий и Можаров получили медали сразу в двух возрастных категориях — и до 17, и до 19 лет. Среди девушек до 17 лет победила Ася Якорева (Великие Луки), она же стала серебряным призером в зачете до 19 лет. Медали за второе место среди девушек до 17, третье до 19 и грамоту за лучший результат среди шахматисток, представляющих районы области, получила Анастасия Байбарацкая (Пыталово).

Первенство до 15 лет собрало 23 участника из Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского, Плюсского и Пыталовского районов. С 100% результатом 7 очков из 7 победил пскович Александр Кульнев. На полтора очка отстал Владислав Мерзанюков (Псковский район), еще на 0,5% очка Эвелина Галаханова (Псков). Эвелина также стала победительницей в зачете девушек, а Владислав получил грамоту за лучшее выступление среди районных шахматистов. Второе место среди девушек заняла Вероника Матвеева (Псков), третье — Кристина Якорева (Великие Луки), а лучшей среди районных шахматисток стала София Холмская (Псковский район).

Интересная ситуация сложилась после 6 тура в первенстве до 13 лет, отметил Дмитрий Шахов. Сразу трое шахматистов имели 4,5 очка — Вероника Петрова, Ростислав Бобовкин и Владислав Дружинин (расстановка согласно коэффициентам после 6 тура, все участники представляют Псков). Первым выиграл свою партию Владислав, затем к нему присоединился Ростислав, а вот Вероника, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением великолучанина Ивана Макарова, свою встречу проиграла. На первое место благодаря большему количеству побед вышел Владислав Дружинин, вторым стал Ростислав Бобовкин, а третье место завоевал Иван Макаров. Вероника Петрова стала пятой в турнирной таблице, получив кубок и золотую медаль в зачете девочек. Другими девочками, поднявшимися на пьедестал почета, стали Анастасия Филиппова и Амелия Мудренина (Псков). Лучшим среди районных шахматистов стал Никита Виноградов (Псковский район), среди шахматисток — Руслана Радионова (Пыталово). Всего в турнире приняли участие 17 юных шахматистов.

Матвей Данилов (Псков) не оставил никаких шансов своим соперникам в первенстве до 11 лет (20 участников) — за тур до финиша он уже стал недосягаемым для преследователей, так как обыграл практически всех в личных встречах. Итоговый результат Матвея — 6 очков из 7, на очко отстали Илья Москаленко, Александр Мошковский и Анфиса Галаханова. Парни получили серебряную и бронзовую медаль, а Анфиса — золото среди девочек. Второе и третье места в зачете девочек заняли Юлия Губарева и Полина Губина. Все вышеперечисленные ребята представляют Псков.

«Отметим прекрасное выступление дебютанта первенства области Георгия Зубарева (Плюсский район), ставшего седьмым и нанесшего, к примеру, поражение серебряному призеру. Георгий был награжден грамотой за лучшее выступление среди районных шахматистов. К сожалению, районных шахматисток в данной возрастной группе не было, поэтому одна грамота так и не была никому вручена», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Победители всех турниров были награждены кубками и сертификатами от спонсора турнира — сети ресторанов японской кухни «Окинава». Призеры награждены медалями и грамотами.

Технические результаты первенства до 9 лет — здесь, технические результаты первенств до 11, до 13, до 15, до 17-19 лет — здесь. Медальный зачет по территориям — здесь.

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