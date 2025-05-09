«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Пскове 11 мая

09:46, 09 мая 2025, ПАИ

Спортивный «Пасхальный фестиваль» пройдёт в Финском парке Пскова 11 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Фестиваль начнётся в 12:00. В его программу войдут соревнования по подъёму на бицепс, сдаче нормативов ГТО, армрестлингу, русскому жиму, гиревому спорту, дартсу, армлифтингу, планке, а также комплексы на перекладине для мужчин и женщин. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.

В прошлом году «Пасхальный фестиваль» впервые прошёл в Псковской области – на территории Печорского района, в этом году мероприятие примет Псков.

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