Михаил Ведерников – об эстафете «Псковской правды»: Пусть эта традиция сохраняется на долгие годы

17:35, 07 мая 2025, ПАИ

Эстафету «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в этом году впервые свои команды представили ветераны боевых действий и семьи участников СВО. «Также впервые присоединились 14 муниципалитетов области, прошедшие предварительные отборочные этапы. В общей сложности все участники пробежали 80 километров – в честь 80-й годовщины Великой Победы», – написал он.

Михаил Ведерников пожелал, чтобы эта традиция сохранилась на долгие годы.

Напомним, что по итогам эстафеты опубликованы итоговые протоколы.

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