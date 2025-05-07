Ветеран СВО – об эстафете «Псковской правды»: Азарт и братская поддержка

18:36, 07 мая 2025, ПАИ

Ветеран СВО Иван Портной, принявший участие в эстафете «Псковской правды», поделился впечатлениями от забега в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Впечатления наилучшие: азарт, братская поддержка. Всё супер. Организаторам огромное спасибо! Слов нет, одни эмоции. Я совмещаю работу и тренировки. Плюс, помимо этого, ещё занятия, к другим соревнованиям готовлюсь. Такие мероприятия нужны как дань памяти погибшим героям», – сказал Портной.

Отметим, что забег ветеранов СВО открывал эстафету «Псковской правды».

Недавно ПАИ опубликовало итоговые протоколы эстафеты. В ней приняло участие около 1 300 спортсменов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал, чтобы традиция проведения эстафеты сохранилась на долгие годы.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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