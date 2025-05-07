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Спорт

Публикуем протоколы эстафеты «Псковской правды»

Публикуем протоколы легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», приуроченной к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ
  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ
  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ
  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ
  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ
  • Протоколы эстафеты «Псковской правды»
    Фото: ПАИ

Напомним, ранее депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов заявил, что эстафета на призы газеты «Псковская правда» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие.

Фоторепортажи с эстафеты можно найти в нашем специальном сюжете, который посвящён этому мероприятию.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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