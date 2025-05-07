Публикуем протоколы эстафеты «Псковской правды»

14:59, 07 мая 2025, ПАИ

Публикуем протоколы легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», приуроченной к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Напомним, ранее депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов заявил, что эстафета на призы газеты «Псковская правда» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие.

Фоторепортажи с эстафеты можно найти в нашем специальном сюжете, который посвящён этому мероприятию.

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