Публикуем протоколы эстафеты «Псковской правды»
Публикуем протоколы легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», приуроченной к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, ранее депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов заявил, что эстафета на призы газеты «Псковская правда» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие.
Фоторепортажи с эстафеты можно найти в нашем специальном сюжете, который посвящён этому мероприятию.
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Алексей Севастьянов: Эстафета «Псковской правды» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие