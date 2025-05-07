Эстафета «Псковской правды» – 2025: цифры и факты

16:05, 07 мая 2025, ПАИ

Легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» – 2025 в честь 80-летия Великой Победы завершилась. Все самые интересные цифры и факты собрали для вас в наших карточках.