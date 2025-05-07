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Спорт

Эстафета «Псковской правды» – 2025: цифры и факты

Легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» – 2025 в честь 80-летия Великой Победы завершилась. Все самые интересные цифры и факты собрали для вас в наших карточках.

  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Эстафета «Псковской правды» 2025: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко

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