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Спорт

Нормативы СССР: Сдать ГТО могут псковичи на улице Ленина

Площадка для сдачи ГТО открылась в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа! » на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Псковичам и гостям городам предлагают подтянуться на перекладине, отжаться, прыгнуть в длину, поднять гирю и выполнить другие упражнения. Проверить себя на силу и ловкость может каждый желающий.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.

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