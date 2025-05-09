Нормативы СССР: Сдать ГТО могут псковичи на улице Ленина

13:50, 09 мая 2025, ПАИ

Площадка для сдачи ГТО открылась в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа! » на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичам и гостям городам предлагают подтянуться на перекладине, отжаться, прыгнуть в длину, поднять гирю и выполнить другие упражнения. Проверить себя на силу и ловкость может каждый желающий.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.