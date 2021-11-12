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Проект аспиранта ПсковГУ поможет улучшить инфраструктуру для биржевой торговли

Аспирант института инженерных наук ПсковГУ Тимур Миронов разработал высокопроизводительную инфраструктуру для биржевой торговли и поделился, почему именно его работа достойна победы в конкурсе «Умник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проект представляет собой торговую платформу в виде связанной инфраструктуры, которая включает в себя все компоненты, нужные трейдеру [сотрудник брокерской фирмы, выполняющий заказы клиентов на куплю-продажу ценных бумаг на бирже. – ПАИ]. Платформа включает в себя торговый терминал, движок для автоматической торговли и различные шлюзы для подключения к биржам.

Основная идея работы заключается в том, что целевой компонент можно заменять, добавляя свой: пользователь выбирает только то, что ему нужно. Аспирант отмечает, что, например, не всем нужен торговый движок для роботов, кто-то ведёт торговлю «руками», такие инвесторы воспользуются терминалом. А более продвинутые могут взять торговый движок, реализовав на нём свои компоненты для подключения к нужным биржам, или выбрать готовые инструменты, предоставляемые в рамках проекта. Это связанная инфраструктура, составные элементы которой можно изменять и добавлять.

Конкурсант рассказал, что автоматическим трейдингом [управление торговым счетом с помощью компьютерной программы. – ПАИ] он занимается всю свою профессиональную жизнь.

«Я работал в специализированной организации, занимался трейдерскими механизмами для учёта прибыли, сделок, – отметил Тимур Миронов. – Сейчас я как ИП занимаюсь этим самостоятельно. Основное, что действительно сейчас я применяю в своей работе, – это торговый движок для тестирования стратегий. Это уже есть. Остальное только понемногу внедряется, это задел на будущее».

Оценивая актуальность своего проекта, аспирант подчеркнул, что он решает все задачи, которые могут понадобиться трейдеру. По его словам, сейчас есть готовые торговые движки, терминалы, система хранения данных или тестирования стратегий. Но на данный момент пока не создана единая платформа, экосистема, в которой всё взаимосвязано и удобно интегрировано между собой.

«Это будет востребовано, потому что всем сейчас в основном приходится собирать некий конструктор каких-то самописных вещей, самостоятельно интегрировать несвязанные проекты продуктов, а здесь все уже собрано», – заключил Тимур Миронов.

Добавим, конкурс «Умник» – это программа поддержки научно-технических проектов студентов и молодых ученых до 30 лет. Победитель – один или несколько человек от области – получит полмиллиона на развитие стартапа. Финальный отбор работ состоится 7 декабря 2021 года.

Отметим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Задача Года – привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан России чёткое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Подробнее о мероприятиях Года науки и технологий читайте здесь.

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