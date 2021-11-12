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Общество

В Минобороны РФ создали БАД от COVID-19

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавируса у инфицированного в 16 раз. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, пишет «Красная звезда».

По его словам, основные компоненты перспективных образцов БАДов – экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, повышающие противовирусную защиту. «После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – указал Игорь Кириллов.

Эксперименты показали, что в носоглотке количество вируса снижается в два раза уже на второй день использования добавки «КовБАД», а на шестой день – в 16 раз, уточнил он. Игорь Кириллов добавил, что, как следствие, снижается и воздействие на организм, болезнь проходит с меньшими осложнениями.

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