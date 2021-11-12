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Общество

Трех повторно севших за руль нетрезвыми водителей поймали в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 7 ноября в Пскове ночью у дома на Рижском проспекте полицейские остановили для проверки «Рено». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 47-летний горожанин. Той же ночью в областном центре на Рижском проспекте правоохранители выявили еще одного водителя, который был «под градусом». Им оказался 38-летний житель Псковского района, управлявший автомобилем «Вольво».

8 ноября в Великих Луках на улице Пархоменко дорожные полицейские остановили «Ауди». За рулем легковушки находился 37-летний великолучанин. И он отправился в путь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам идут проверки.

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