Завершается асфальтирование дворов на улице Белорусской в Пыталово

11:07, 12 ноября 2021, ПАИ

ООО «ПыталовоДорСтрой» завершает работы по асфальтированию проезжей части во дворах домов № 4 и 6 на улице Белорусской в Пыталово. Работы по благоустройству проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», пишет местная газета «Наша жизнь».

Дорожники произвели демонтаж дорожных покрытий и малых архитектурных форм, валку деревьев и корчёвку пней. В ходе работ они также произвели укладку тротуарной плитки. В настоящий момент ожидается поставка скамеек и урн. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Расходы на благоустройство дворовых территорий двух домов в общей сложности составят почти 4 млн рублей. Работы по контракту должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года, но сдать объект планируют на месяц раньше.