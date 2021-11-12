Завершается асфальтирование дворов на улице Белорусской в Пыталово
ООО «ПыталовоДорСтрой» завершает работы по асфальтированию проезжей части во дворах домов № 4 и 6 на улице Белорусской в Пыталово. Работы по благоустройству проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», пишет местная газета «Наша жизнь».
Дорожники произвели демонтаж дорожных покрытий и малых архитектурных форм, валку деревьев и корчёвку пней. В ходе работ они также произвели укладку тротуарной плитки. В настоящий момент ожидается поставка скамеек и урн. Работы планируется завершить в ближайшее время.
Расходы на благоустройство дворовых территорий двух домов в общей сложности составят почти 4 млн рублей. Работы по контракту должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года, но сдать объект планируют на месяц раньше.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Псковским зоозащитникам требуется грунт и строительный мусор для создания нового приюта для животных