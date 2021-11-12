Более 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:50, 12 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

11 ноября в стране зафиксировано 1 235 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 645 человек.

Всего по состоянию на 12 ноября в России выявлено 8 992 595 случаев заболевания коронавирусом, 7 720 962 человека выздоровело, 252 926 – умерло.