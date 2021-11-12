Наручные часы для вызова врача используют в Псковской инфекционной больнице
В Псковской инфекционной больнице для вызова врача используют наручные часы. Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы» выяснило, как работает девайс.
Разработка Министерства обороны синхронизируется с другими системами в учреждении. В основном часами активно пользуются пациенты отделения пульмонологии.
Часы используются пациентами, которым тяжело дотянуться до пульта над головой. Пациенту достаточно нажать две кнопки, и информация поступит на пост, оповестив медперсонал.
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