Наручные часы для вызова врача используют в Псковской инфекционной больнице

12:17, 12 ноября 2021, ПАИ

В Псковской инфекционной больнице для вызова врача используют наручные часы. Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы» выяснило, как работает девайс.

Разработка Министерства обороны синхронизируется с другими системами в учреждении. В основном часами активно пользуются пациенты отделения пульмонологии.

Часы используются пациентами, которым тяжело дотянуться до пульта над головой. Пациенту достаточно нажать две кнопки, и информация поступит на пост, оповестив медперсонал.