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Общество

Глава Пскова поздравила работников Сбербанка с профессиональным праздником

Глава Пскова Елена Полонская поздравила сотрудников Псковского отделения ПАО «Сбербанк России» с Днём работника Сбербанка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В своём обращении глава Пскова отметила, что сегодня банковская система – одна из самых современных составляющих финансового рынка, которая определяет основные направления его развития, способствует экономическому росту и обеспечению финансовой состоятельности России.

«Без сомнения, каждый работник Сбербанка прилагает максимум усилий для достижения общего положительного результата, благодаря чему мы преодолеваем вызовы времени и с оптимизмом смотрим в будущее», – подчеркнула руководитель муниципалитета и пожелала коллективу успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

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