«Мы жертвуем своими семьями»: псковский врач поделилась эмоциями о работе в красной зоне

13:38, 12 ноября 2021, ПАИ

Врач Псковской областной инфекционной больницы Екатерина Лысюк рассказала о работе в красной зоне.

«Я с трёх лет мечтала стать доктором. И когда училась, я знала, на что я иду. Знала, что просто не будет. Работать в красной зоне, конечно, тяжело. Все силы, все эмоции, всю себя здесь отдаёшь. Мы поддерживаем людей как можем. Часто мне страшно приходить на работу, за время пандемии я пролила много слёз от того, что просто не смогла помочь некоторым пациентам», - рассказывает врач.

Екатерина Лысюк поделилась, что редко видит свою семью, но родные уже привыкли к её напряжённому графику.

«Конечно, приходится задерживаться на работе. Свою дочь вижу только рано утром или поздно вечером, когда она уже спит. Она скучает по мне, плачет. Но я всё равно должна уходить на работу и продолжать спасать людей. Сейчас мы жертвуем своими семьями, но по-другому нельзя. Хорошо, что родные и близкие очень поддерживают, а все заботы о доме и дочери муж взял на себя», - делится Екатерина.

Врач добавила, что вирус может молниеносно изменить человека до неузнаваемости. И помочь с ним бороться помогает вакцинация.