Фото гимнастки на фоне кремля вызвало дискуссию в псковских соцсетях

15:36, 12 ноября 2021, ПАИ

В одной из групп соцсети «Вконтакте» жительница Пскова прокомментировала видео гимнастки, которая сняла акробатические трюки, выполненные на кольце на фоне Троицкого собора.

«Даже кран подогнали! А почему не внутри главного храма? Высота ж большая там! Это нормально? Других мест в городе? Или это новый вид хайпа после инцидентов с Исаакиевским в Питере и Спаса на Крови в Москве? Реально — жесть!», - возмущается девушка.

Псковичка сравнила видео-выступление с недавними событиями, которые произошли в соседних регионах. 30 октября на модель в откровенном нижнем белье на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ. 3 ноября арестовали эскорт-модель на 14 суток за фото с оголенными ягодицами на фоне Московского Кремля, которое она выложила в сеть 31 октября.

Мнение комментаторов под постом разделилось на два лагеря. Одни были солидарны с девушкой в том, что это показывает неуважение к архитектурному памятнику региона и оскорбляет чувство верующих людей, а вторые поддержали спортсменку, предположив, что девушка выбрала именно эту локацию из-за узнаваемости области.

«Сравнили спорт в глухом купальнике и даже с плотно прикрытыми ногами и то, что вытворяли в Москве! Это небо и земля. А на фоне собора, чтобы было понятно, что это псковские достижения, - поддержали гимнастку комментаторы. - Народ, не сходите с ума! Девушка даже не около собора, а на другом берегу. Купальник закрытый, колготки, всё достойно. Видео красивунное! Девушка молодец!».

10 ноября 18-летняя воздушная гимнастка, чемпионка России, тренер, студентка ПсковГУ Виолетта Африкантова выполнила спортивный трюк на фоне крепостной стены и на фоне Кремля возле Ольгинской часовни в Пскове. Девушка рассказала, что хотела показать, что упражнения на кольцах в России делают даже в таком небольшом городе, как Псков.