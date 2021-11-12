Михаил Ведерников рассказал на правительственной противоэпизоотической комиссии о мерах по ликвидации АЧС

13:53, 12 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации, которую 12 ноября провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников представил членам комиссии меры по ликвидации африканской чумы свиней, которые уже приняты и планируются к реализации на территории субъекта, и проинформировал о сложившейся эпизоотической ситуации, которая во многом определяется приграничным статусом области.

Он подчеркнул, что после обнаружения вируса на территории региона ответственными ведомствами и службами оперативно был принят комплекс мер по противодействию распространению заболевания, в том числе на свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах. «У нас сегодня на «ПсковАгроИнвест» карантин отменен. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах Псковской области», - заметил Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил о принятых мерах в части регулирования численности дикого кабана, формирования 10-километровых буферных зон вокруг свиноводческих комплексов. Соответствующие документы в Россельзохнадзор уже направлены.

Кроме того, губернатор Михаил Ведерников рассказал об итогах работы межведомственной рабочей группы с участием представителей Минсельхоза и Россельхознадзора, которые оказали поддержку региону в анализе ситуации и выработке плана совместных действий. В результате на основе рекомендаций федеральных специалистов сформирована и согласована дорожная карта, содержащая комплекс мер, направленный на стабилизацию эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней.

Особый акцент Михаил Ведерников сделал на модернизации ветслужбы. Часть специализированного оборудования для ветлаборатории уже приобретено. Закуплен инсинератор (утилизация отходов), газовый хроматограф, гематологический анализатор и другая техника, заменены системы вентиляции и очистки воздуха. В бюджете также предусмотрены средства на приобретение автотранспорта и обновление запаса дезинфицирующих средств. Первоочередные меры будут приняты до конца года. Кроме того, формируются дополнительные мероприятия соответствующей подпрограммы на 2022 — 2024 годы, где будут учтены наиболее важные позиции. Прорабатывается возможность строительства нового здания, где в одном комплексе планируется разместить и клинику, и ветлабораторию, а также двух новых ветеринарных пунктов в районах области.

«Мы прекрасно понимаем всю серьезность ситуации и со всей ответственностью относимся к недопущению распространения заболевания как в Псковской области, так на другие регионы. План мероприятий согласован и реализуется, необходимые средства на эти цели выделены», - заключил Михаил Ведерников, подчеркнув, что исполнение мероприятий находится на его личном контроле.