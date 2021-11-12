В Госдуме предложили выдавать QR-коды для переболевших COVID-19 без обращения к врачу
В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом переболели бессимптомно или не обращались за помощью к врачу. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов, сообщает РИА «Новости».
По словам Сергея Леонова, не все граждане с антителами к COVID-19 имеют возможность получить QR-код, поэтому мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, не обращался за помощью к врачам, и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», – говорится в обращении депутата к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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