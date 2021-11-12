Власти Пскова планируют провести салют на Новый год
Власти Пскова планируют провести в городе салют на Новый год. Об этом заявил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.
«В планах провести салют. Соответствующая закупка готовится. Надеюсь, что сбоев не будет и коронавирусные ограничения не будут препятствовать проведению салюта», – сказал Борис Елкин.
Отметим, что в этом году в Пскове на Октябрьской площади снова установят искусственную новогоднюю ёлку.
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