Борис Елкин: На крупных улицах тяжело работать в дневное время
Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram заявил, что на крупных улицах тяжело работать в дневное время, поэтому большая часть ремонтных работ проходит ночью, например на улице Юбилейной.
Елкин объясняет это тем, что в дневное время большой трафик препятствует движению и водителям приходится стоять в пробках. Для того чтобы это избежать, ремонтные работы перенесены на ночное время суток.
Также Борис Елкин прокомментировал жалобы на ночную уборку города: «Есть часть жалоб по поводу уборки города ночью. В крупных спальных районах это не так заметно, а в центре, где дорога примыкает к домам, псковичи жалуются на шум. Мы стараемся дифференцированно подходить к этому, но в том же центре города уборке улиц препятствует парковка автомобилей. Ночная работа — это вынужденный момент, но надо дифференцированно подходить и стараться минимизировать работы ночью».
Что сопровождает ваше утро перед работой?
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