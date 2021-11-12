Северный ветер и до +6 градусов ожидается в Псковской области 13 ноября

14:57, 12 ноября 2021, ПАИ

13 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью опустится до -2…+3 градусов, днем потеплеет до +1…+6 градусов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.