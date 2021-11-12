Почему в Пскове ликвидируют пешеходные переходы, рассказал Борис Елкин

15:02, 12 ноября 2021, ПАИ

Почему в городе убирается большое количество пешеходных переходов, рассказал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

«Конечно, не всегда это хорошо для граждан, которые передвигаются пешком, но зачастую это требования безопасности», - пояснил Борис Елкин. Он отметил, что дороги нужно делать безопасными, но не всегда оперативно получается это осуществить ввиду ряда факторов – например отсутствие освещения. Поэтому в некоторых случаях приходится нейтрализовать пешеходный переход. «Иногда это бывает вынужденная мера. При этом мы должны учитывать не только водителей, но и пешеходов, велосипедистов», - подчеркнул Борис Елкин.