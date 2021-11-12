Участок улицы Кузбасской Дивизии временно перекроют в Пскове
С 8:00 16 ноября до 00:00 21 ноября в Пскове в связи с проведением работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии закрывается для движения автотранспорта участок улицы Кузбасской Дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
В качестве объездов определены улицы Никольская, Владимирская и Коммунальная.
В администрации Пскова приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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