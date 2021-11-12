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Спорт

Организаторы Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» подвели итоги работы

Организаторы Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» подвели итоги работы. Заседание в режиме онлайн состоялось 12 ноября.

Автор проекта «Северная ходьба — новый образ жизни» Ирина Слуцкая напомнила, что проект реализуется благодаря грантовой поддержке Минспорта и поблагодарила министра за помощь и содействие. Она отметила, что в этом году к северной ходьбе присоединились уже 1000 участников, более чем в 50 регионах развивается данное направление. Также Ирина Слуцкая обратила внимание на важность взаимодействия с НКО в данном направлении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что со стороны Минспорта проекту будет и впредь оказываться всесторонняя поддержка. По его словам, очень важный посыл северной ходьбы — она объединяет людей. Он пожелал всем участникам сил, здоровья и радости.

Проект «Северная ходьба — новый образ жизни» - самый масштабный корпоративный проект по северной ходьбе, который проводится второй год подряд. Идея проведения принадлежит российской спортсменке, известной фигуристке Ирине Слуцкой. Она же возглавляет Добровольный физкультурный союз, который выступает организатором акции. Цель — приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни с помощью северной ходьбы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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