Более 275 млн рублей дополнительно получат сельхозпроизводители Псковской области
Псковской области Министерство сельского хозяйства РФ выделило дополнительные средства на поддержку деятельности агропромышленного комплекса. Сумма государственной субсидии составляет более 275 млн рублей. Средства будут доведены в четвертом квартале текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Большая их часть — свыше 180 млн рублей — будет направлена на софинансирование мероприятий по модернизации объектов агропромышленного комплекса. Еще порядка 90 млн рублей пойдут на поддержку деятельности производств, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. Свыше 6 млн рублей получат аграрии, занятые производством и реализацией зерновых культур.
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