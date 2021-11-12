Более 275 млн рублей дополнительно получат сельхозпроизводители Псковской области

16:02, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковской области Министерство сельского хозяйства РФ выделило дополнительные средства на поддержку деятельности агропромышленного комплекса. Сумма государственной субсидии составляет более 275 млн рублей. Средства будут доведены в четвертом квартале текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Большая их часть — свыше 180 млн рублей — будет направлена на софинансирование мероприятий по модернизации объектов агропромышленного комплекса. Еще порядка 90 млн рублей пойдут на поддержку деятельности производств, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. Свыше 6 млн рублей получат аграрии, занятые производством и реализацией зерновых культур.