Умер академик РАН Евгений Чазов

16:17, 12 ноября 2021, ПАИ

На 93-м году жизни скончался академик РАН и почётный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», – говорится в сообщении ведомства.

Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. В 1953 году окончил Киевский медицинский институт.

Он в течение трёх лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Учёный был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Евгений Чазов также является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.