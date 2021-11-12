Умер академик РАН Евгений Чазов
На 93-м году жизни скончался академик РАН и почётный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», – говорится в сообщении ведомства.
Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. В 1953 году окончил Киевский медицинский институт.
Он в течение трёх лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Учёный был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.
Евгений Чазов также является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.
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